Drame à Montréal

Au lendemain des événements traumatisants survenus à Montréal, la détresse psychologique touche de plein fouet les policiers, leurs proches et les citoyens témoins de la tragédie.

La psychologue Myra Gravel-Crevier explique l'importance cruciale de la solidarité sociale et du déploiement d’équipes spécialisées pour encadrer les forces de l'ordre.

Elle rappelle également que les réactions de stress aigu au sein de la population sont normales face à l'horreur et qu'il faut accorder du temps au corps et à l'esprit pour assimiler le choc émotionnel.

Écoutez Myra Gravel-Crevier, psychologue et copropriétaire de la Clinique d’anxiété de Laval, mardi matin au micro de Philippe Cantin.