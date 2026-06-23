Congé de la Saint-Jean-Baptiste

À l'aube de la fête nationale, l'effervescence est à son comble à travers la province, qui vibrera au rythme de plus de 600 événements.

L'équipe a survolé les festivités incontournables, notamment le grand spectacle des plaines d'Abraham et les rassemblements montréalais.

La chroniqueuse Ariane Brunet a partagé sa fébrilité à l'idée de livrer son tout premier discours patriotique au parc La Fontaine.

L'actualité musicale était aussi à l'honneur avec l'annonce du prochain extrait de Céline Dion, attendu pour le 3 juillet, et le retour de la Journée de l'album québécois en septembre.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, mardi à Cantin le matin.