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Omnium Banque Nationale

Tennis Canada rêve d'un nouveau stade au parc Jarry

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juin 2026 09:08

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Tennis Canada rêve d'un nouveau stade au parc Jarry
Le Stade IGA lors de l'Omnium Banque nationale / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Face à la popularité de l’Omnium Banque Nationale et à la modernisation rapide des autres tournois de catégorie 1000 à travers le monde, Tennis Canada a dévoilé les conclusions d'une étude de faisabilité majeure.

Le tout vise à remplacer le stade IGA, construit en 1969, par des installations de pointe à la hauteur des joueurs internationaux qui viennent s’affronter.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, faire le point, mardi, à l’émission Cantin le matin.

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