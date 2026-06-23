Face à la popularité de l’Omnium Banque Nationale et à la modernisation rapide des autres tournois de catégorie 1000 à travers le monde, Tennis Canada a dévoilé les conclusions d'une étude de faisabilité majeure.

Le tout vise à remplacer le stade IGA, construit en 1969, par des installations de pointe à la hauteur des joueurs internationaux qui viennent s’affronter.

Écoutez Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale de Montréal, faire le point, mardi, à l’émission Cantin le matin.