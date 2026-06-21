«Unique et intelligent»

Les collaborateurs de Denis Lévesque l'ont pris par surprise ce dimanche 21 juin pour souligner ses 50 années de carrière. C'est le 21 juin 1976 que l'animateur ouvrait son tout premier micro à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean.

De Gilles Proulx en passant par son vieux complice du Saguenay Michel Tifo et ses deux filles Andréanne et Myriam, nombreux sont ceux qui ont tenu à saluer cet animateur qui a marqué de nombreux Québécois au cours des dernières décennies.

Écoutez cet hommage aux 50 ans de carrière de l'animateur, diffusé ce dimanche à l'émission Signé Lévesque.