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«Unique et intelligent»

Un vibrant hommage pour ses 50 ans de carrière émeut aux larmes Denis Lévesque

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 juin 2026 11:36

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand

et autres

Un vibrant hommage pour ses 50 ans de carrière émeut aux larmes Denis Lévesque
Denis Lévesque accompagné de Jean-François Baril, Marie Rose Sirois Bruneau, Caroline Bertrand, Stéphane Leclerc, Frédéric Bérard, Fadwa Lapierre et Vincent Simard. / Cogeco Média

Les collaborateurs de Denis Lévesque l'ont pris par surprise ce dimanche 21 juin pour souligner ses 50 années de carrière. C'est le 21 juin 1976 que l'animateur ouvrait son tout premier micro à Dolbeau, au Lac-Saint-Jean.

De Gilles Proulx en passant par son vieux complice du Saguenay Michel Tifo et ses deux filles Andréanne et Myriam, nombreux sont ceux qui ont tenu à saluer cet animateur qui a marqué de nombreux Québécois au cours des dernières décennies.

Écoutez cet hommage aux 50 ans de carrière de l'animateur, diffusé ce dimanche à l'émission Signé Lévesque.

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