Redonner un sens politique à la Saint-Jean

Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec (Organisations unies pour l'indépendance du Québec), discute du récent rapport de consultation de son organisation.

Réalisé auprès de 50 organisations civiles, ce rapport évoque le désir d'une «Révolution tranquille 2.0», freiné par des enjeux de vivre-ensemble et un sentiment de dépossession.

Elle défend l'indépendance de sa démarche face aux critiques du Parti québécois.

Enfin, elle invite la population à une Saint-Jean indépendantiste au parc La Fontaine à Montréal, un événement festif visant à «repolitiser la fête nationale».

Écoutez Camille Goyette-Gingras, présidente des OUI Québec, expliquer le tout, mardi à Cantin le matin.