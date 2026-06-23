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Tennis Canada veut un nouveau stade

Stade IGA vétuste: Montréal pourrait perdre l'Omnium Banque Nationale

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 23 juin 2026 14:44

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Hugues Léger
Hugues Léger
Stade IGA vétuste: Montréal pourrait perdre l'Omnium Banque Nationale
L'absence d'un toit rétractable au stade IGA cause bien des ennuis aux organisateurs de l'Omnium Banque Nationale. / Graham Hughes/La Presse Canadienne

Tennis Canada veut construire un nouveau stade doté d'un toit rétractable au parc Jarry.

Le projet actuel vise à remplacer l'amphithéâtre vieillissant par un stade moderne et multifonctions de 15 000 places, exploitable sur trois saisons pour des concerts et d'autres événements majeurs.

Ce projet n'est pas encore chiffré, mais à titre de comparaison, la modernisation des installations de tennis à Cincinnati aura coûté environ 260 millions de dollars américains.

Le Québec a-t-il les moyens d'investir dans un tel amphithéâtre en pleine crise des infrastructures publiques?

Selon Hugues Léger, la menace de perdre l'Omnium Banque Nationale est bien réelle.

Écoutez à ce sujet le directeur général de Tennis Montréal au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«On sait maintenant de manière factuelle qu'on est au bas du peloton en termes de qualité d'infrastructures en 2026, à Montréal.»

Hugues Léger

Autre sujet abordé

  • Le nouveau stade ne servira pas qu'aux athlètes professionnels, mais aussi à la population, qui est de plus en plus nombreuse à s'intéresser au tennis.

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