Tennis Canada veut un nouveau stade

Tennis Canada veut construire un nouveau stade doté d'un toit rétractable au parc Jarry.

Le projet actuel vise à remplacer l'amphithéâtre vieillissant par un stade moderne et multifonctions de 15 000 places, exploitable sur trois saisons pour des concerts et d'autres événements majeurs.

Ce projet n'est pas encore chiffré, mais à titre de comparaison, la modernisation des installations de tennis à Cincinnati aura coûté environ 260 millions de dollars américains.

Le Québec a-t-il les moyens d'investir dans un tel amphithéâtre en pleine crise des infrastructures publiques?

Selon Hugues Léger, la menace de perdre l'Omnium Banque Nationale est bien réelle.

Écoutez à ce sujet le directeur général de Tennis Montréal au micro de Jean-Sébastien Hammal.