Fin des classes

Alors que les vacances d’été commencent pour la plupart des élèves québécois, nombreux sont ceux qui ont eu une belle attention envers leur professeur pour la fin de l’année scolaire.

Plusieurs de ces hommages sont même retranscrits sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chronique médias sociaux d'Ariane Brunet, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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