À l'occasion du 10ᵉ anniversaire du Centre Diane Dufresne à Repentigny, l'artiste multidisciplinaire Marc Séguin présente l'exposition Sur le fil rouge.

Regroupant plus de 50 œuvres peintes s'étalant sur trois décennies, ce parcours épuré, cousu par la commissaire Sylvie Lacerte, explore les tensions du monde présent.

En entrevue avec Philippe Cantin et Anaïs Guertin-Lacroix, le peintre et romancier se confie avec humilité sur sa difficulté à s'expliquer avec les mots plutôt qu'avec les images, sur son rôle de citoyen engagé face aux injustices et sur son attachement viscéral au public québécois.

Écoutez le peintre, romancier et cinéaste Marc Seguin, mardi au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.