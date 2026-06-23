L'euphorie boursière laisse place à l'anxiété

L'entrée en bourse récente de SpaceX a suscité un immense engouement. Après avoir grimpé jusqu'à 225,64 $, le titre a toutefois lourdement chuté, faisant perdre près du quart de leur mise aux investisseurs du sommet.

Alexandre Leblond rappelle que la finance répète les mêmes comportements humains et que l'effervescence initiale des nouvelles entreprises fait souvent place à une correction à la baisse.

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Cantin le matin.

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