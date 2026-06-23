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L'euphorie boursière laisse place à l'anxiété

Investir dans SpaceX d'Elon Musk: la prudence est de mise

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 23 juin 2026 07:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandre Leblond
Alexandre Leblond
Investir dans SpaceX d'Elon Musk: la prudence est de mise
Alexandre Leblond / Cogeco Média

L'entrée en bourse récente de SpaceX a suscité un immense engouement. Après avoir grimpé jusqu'à 225,64 $, le titre a toutefois lourdement chuté, faisant perdre près du quart de leur mise aux investisseurs du sommet.

Alexandre Leblond rappelle que la finance répète les mêmes comportements humains et que l'effervescence initiale des nouvelles entreprises fait souvent place à une correction à la baisse. 

Écoutez la chronique financière d'Alexandre Leblond, mardi à Cantin le matin

Autre sujet abordé

  • Le concept de «dopamine shopping», une tendance où le simple fait de remplir un panier virtuel procure un plaisir psychologique... sans vider son portefeuille.

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