J.R. dos Santos présente Le Sixième Sens

Denis Lévesque a reçu en studio dimanche l’écrivain de renommée internationale et lecteur de nouvelles portugais J.R. dos Santos à l’occasion de la sortie de son nouveau thriller scientifique Le Sixième Sens.

Celui que l'on surnomme le «Dan Brown portugais» s'intéresse aux pouvoirs thérapeutiques méconnus des champignons magiques et du LSD.

Il cite notamment une étude historique menée en Saskatchewan, au Canada, où une seule dose de psilocybine a permis à la moitié de 700 alcooliques chroniques d'arrêter instantanément de boire grâce à un phénomène de décorporation.

Écoutez l'entrevue complète avec J.R. dos Santos au micro de Denis Lévesque.