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J.R. dos Santos présente Le Sixième Sens

«Le LSD a été interdit pour des raisons politiques, pas pour la santé»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 juin 2026 09:40

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Le LSD a été interdit pour des raisons politiques, pas pour la santé»
De petites doses de LSD utilisées pour le microdosage. / Microgen/Adobe Stock

Denis Lévesque a reçu en studio dimanche l’écrivain de renommée internationale et lecteur de nouvelles portugais J.R. dos Santos à l’occasion de la sortie de son nouveau thriller scientifique Le Sixième Sens.

Celui que l'on surnomme le «Dan Brown portugais» s'intéresse aux pouvoirs thérapeutiques méconnus des champignons magiques et du LSD.

Il cite notamment une étude historique menée en Saskatchewan, au Canada, où une seule dose de psilocybine a permis à la moitié de 700 alcooliques chroniques d'arrêter instantanément de boire grâce à un phénomène de décorporation.

Écoutez l'entrevue complète avec J.R. dos Santos au micro de Denis Lévesque.

«Les psychédéliques furent les seuls médicaments au XXe siècle qui ont été interdits exclusivement pour des raisons politiques. Pas pour des raisons cliniques, pas pour des raisons thérapeutiques, pas parce que c'était une menace pour la santé. C'était par des raisons politiques.»

J.R. dos Santos

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