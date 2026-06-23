Lionel Messi a fracassé deux records de la Coupe du Monde 2026, lundi, en récoltant deux buts, dépassant ainsi l'Allemand Miroslav Klose au premier rang des buteurs dans l'histoire du Mondial.

En plus de ce record, Messi s'est également hissé au premier rang pour le nombre de victoires en Coupe du Monde.

Bien que la formation argentine ait remporté leurs deux premiers matchs, les performances du numéro 10 seront-elles suffisantes pour défendre le titre?

Evelyne Audet se pose la question: L'Argentine est-elle l'équipe d'un seul joueur? Les choses pourraient se corser face à des onze qui débordent de talents, et ce, à toutes les positions.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Evelyne Audet, revenir sur les faits saillants de la Coupe du Monde, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.