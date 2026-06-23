 Aller au contenu
Coupe du Monde 2026

Messi fracasse deux nouveaux records dans la victoire de l'Argentine

par 98.5

0:00
7:27

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 23 juin 2026 16:16

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Evelyne Audet
Evelyne Audet
Messi fracasse deux nouveaux records dans la victoire de l'Argentine
Le numéro 10 a célébré ces records avec son équipe. / CP-Julio Cortez

Lionel Messi a fracassé deux records de la Coupe du Monde 2026, lundi, en récoltant deux buts, dépassant ainsi l'Allemand Miroslav Klose au premier rang des buteurs dans l'histoire du Mondial.

En plus de ce record, Messi s'est également hissé au premier rang pour le nombre de victoires en Coupe du Monde.

Bien que la formation argentine ait remporté leurs deux premiers matchs, les performances du numéro 10 seront-elles suffisantes pour défendre le titre?

Evelyne Audet se pose la question: L'Argentine est-elle l'équipe d'un seul joueur? Les choses pourraient se corser face à des onze qui débordent de talents, et ce, à toutes les positions.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Evelyne Audet, revenir sur les faits saillants de la Coupe du Monde, mardi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

Autres sujets abordés

  • De son côté, Christiano Ronaldo active son compteur de but face à l'Ouzbékistan;
  • Kylian Mbappé sur les traces de Messi.

Vous aimerez aussi

Au tour de Christiano Ronaldo d'épater la galerie
Le Québec maintenant
Au tour de Christiano Ronaldo d'épater la galerie
0:00
5:02
Séisme dans la LNH: les frères Tkachuk réunis en Floride
Cantin le matin
Séisme dans la LNH: les frères Tkachuk réunis en Floride
0:00
7:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Une noyade, c’est toujours évitable»: comment sauver des vies cet été?
Rattrapage
En moyenne, 60 personnes en meurent chaque année
«Une noyade, c’est toujours évitable»: comment sauver des vies cet été?
Mort suspecte à Lévis: un homme arrêté pour outrage à un cadavre
Rattrapage
La thèse du féminicide est étudiée
Mort suspecte à Lévis: un homme arrêté pour outrage à un cadavre
Le beau temps au rendez-vous sur les Plaines
Rattrapage
Fête nationale dans la Capitale
Le beau temps au rendez-vous sur les Plaines
Lendemain de fusillade dans Côte-des-Neiges: conférences de presse émotives
Rattrapage
Retour à la normal difficile
Lendemain de fusillade dans Côte-des-Neiges: conférences de presse émotives
Attention aux traumatismes potentiels
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Attention aux traumatismes potentiels
Quelles étaient les motivations du tireur?
Rattrapage
Fusillade à Montréal
Quelles étaient les motivations du tireur?
«Ces gestes sont condamnables et n'ont absolument pas leur place» -Fréchette
Rattrapage
Fusillade mortelle à Montréal
«Ces gestes sont condamnables et n'ont absolument pas leur place» -Fréchette
Carey Price admis au Panthéon de la renommée
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dominant durant les années 2010
Carey Price admis au Panthéon de la renommée
Un automobiliste frôle la mort alors qu'un projectile traverse sa voiture
Rattrapage
Fusillade dans Côte-des-Neiges
Un automobiliste frôle la mort alors qu'un projectile traverse sa voiture
Richard Desjardins offrira deux concerts intimes au Club Soda
Rattrapage
Cet automne
Richard Desjardins offrira deux concerts intimes au Club Soda
«Notre but, au départ, c'est de neutraliser la menace» -Michel Wilson
Rattrapage
Travail des groupes d'intervention
«Notre but, au départ, c'est de neutraliser la menace» -Michel Wilson
«Est-il lié à une organisation où c'est quelqu'un qui est solitaire?»
Rattrapage
Le suspect abattu
«Est-il lié à une organisation où c'est quelqu'un qui est solitaire?»
Un propriétaire d'épicerie raconte l'intervention des policiers
Rattrapage
Fusillade dans Côte-des-Neiges
Un propriétaire d'épicerie raconte l'intervention des policiers
Célébrer les pères en créant des moments qui restent
Rattrapage
À l'approche de la fête des pères
Célébrer les pères en créant des moments qui restent