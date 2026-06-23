Des températures invraisemblables

L'Europe affronte une canicule historique et précoce, avec des températures approchant les 40 degrés dans plusieurs pays et des ressentis attendus jusqu'à 45 degrés en Espagne.

Cette vague de chaleur inhabituelle s'accompagne de risques élevés d'incendies et a déjà causé des décès par suffocation et noyade, notamment en France.

Face à cette situation inédite, les autorités multiplient les messages de prévention et modifient le quotidien des citoyens et des touristes.

Écoutez Romain Chauvet, journaliste à Madrid, décrire la canicule exceptionnelle en Europe, mardi à Cantin le matin.

Les météorologues ignorent encore quand cette période de chaleur extrême prendra fin.