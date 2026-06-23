Vision indépendantiste

Le Parti québécois a finalement publié son livre bleu qui vise à répondre aux questions et à établir les bases d’un Québec indépendant.

Ce document de 500 pages fixe notamment les relations qu’un pays québécois aura avec le Canada, en termes de circulation des biens par exemple.

Selon le parti, dans cette situation, les actifs militaires devraient être négociés en fonction du poids démographique du pays.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser le tout, mardi, au micro de Philippe Cantin.

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