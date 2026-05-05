D'ici le début de l'été

Le gouvernement du Québec prévoit de déposer des crédits additionnels en ce qui concerne les travaux du stade olympique et de son parc.

Le tout devrait être conclu d'ici le mois de mai ou de juin, révèle notre journaliste Jeremy Filosa.

Les travaux nécessitent une somme qui pourrait avoisiner les 500 millions de dollars, qui ne sera pas nécessairement entièrement annoncée par le gouvernement lors de sa prochaine annonce.

Qu'est-ce qui nécessite d'être réparé au stade olympique?

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa en discuter, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.