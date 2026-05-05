 Aller au contenu
D'ici le début de l'été

Stade olympique: Québec déposera des crédits additionnels pour les travaux

par 98.5

0:00
2:50

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 16:19

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Stade olympique: Québec déposera des crédits additionnels pour les travaux
Plus d'un milliard de dollars ont déjà été dépensé dans la réfection du stade olympique de Montréal / Adobe Stock / BANHDHA.media

Le gouvernement du Québec prévoit de déposer des crédits additionnels en ce qui concerne les travaux du stade olympique et de son parc.

Le tout devrait être conclu d'ici le mois de mai ou de juin, révèle notre journaliste Jeremy Filosa.

Les travaux nécessitent une somme qui pourrait avoisiner les 500 millions de dollars, qui ne sera pas nécessairement entièrement annoncée par le gouvernement lors de sa prochaine annonce.

Qu'est-ce qui nécessite d'être réparé au stade olympique?

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa en discuter, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»
Bonsoir les sportifs
John Chayka perçu comme un «arnaqueur» et un «menteur»
0:00
11:46
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
Le Québec maintenant
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
0:00
3:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Détroit d'Ormuz: les bateaux devront envoyer un courriel à l'Iran pour y passer
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Détroit d'Ormuz: les bateaux devront envoyer un courriel à l'Iran pour y passer
«L'héritage de Louise Arbour, en tant que GG, reste entièrement à écrire»
Rattrapage
Louise Arbour, gouverneure générale du Canada
«L'héritage de Louise Arbour, en tant que GG, reste entièrement à écrire»
Claude Morin est décédé: «Il y aura toujours un mystère autour de lui»
Rattrapage
Liens étroits avec la GRC
Claude Morin est décédé: «Il y aura toujours un mystère autour de lui»
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
Rattrapage
Grand Prix du Canada
La ligne de vêtements du Circuit Gilles-Villeneuve
«Une femme hors norme au talent exceptionnel» -Daniel Jutras
Rattrapage
Louise Arbour, nouvelle gouverneure générale
«Une femme hors norme au talent exceptionnel» -Daniel Jutras
Après la série «Bon Cop, Bad Cop», une nouvelle série du même nom voit le jour
Rattrapage
Un tournage semé d'embuches
Après la série «Bon Cop, Bad Cop», une nouvelle série du même nom voit le jour
«C'est un beau rappel de ce moment de notre histoire» -Katia Gagnon
Rattrapage
Film Espoirs et trahisons sur le référendum 1995
«C'est un beau rappel de ce moment de notre histoire» -Katia Gagnon
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Rattrapage
Renouvellement de la disposition de dérogation
«C'est une basse tactique politique» -Charles Milliard
Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Avant le match contre les Sabres de Buffalo
Deux jours de repos pour le CH: «Il faut faire redescendre le presto»
Une entreprise masque l'accent de ses employés avec l'IA: «C'est inquiétant»
Rattrapage
Domaine des télécommunications canadiennes
Une entreprise masque l'accent de ses employés avec l'IA: «C'est inquiétant»
Foreign Tongues : un 25e album studio pour les Rolling Stones
Rattrapage
Chronique culturelle
Foreign Tongues : un 25e album studio pour les Rolling Stones
Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»
Rattrapage
Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale
Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»
«Partager cette connexion-là permet de rejoindre une large population»
Rattrapage
Humour au sujet des séries
«Partager cette connexion-là permet de rejoindre une large population»
Dans les coulisses du référendum de 1995
Rattrapage
1995 – Espoirs et trahisons
Dans les coulisses du référendum de 1995