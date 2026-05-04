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Don de 10 millions de dollars

Met Gala à New York: la commandite de Jeff Bezos sème la controverse

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 4 mai 2026 15:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Met Gala à New York: la commandite de Jeff Bezos sème la controverse
Le milliardaire Jeff Bezos a développé un nouvel intérêt pour le monde de la mode. / La Presse Canadienne

Le célèbre Met Gala de New York, un événement de mode qui attire les vedettes de partout à travers le monde, fait réagir à la suite d'une controverse impliquant le patron d'Amazon, Jeff Bezos.

Une donation de 10 millions de dollars à Anna Wintour, l'organisatrice de l'événement, serait à l'origine d'un boycott de l'un des plus grands rendez-vous de la mode.

Certaines vedettes, telles que l'actrice Zendaya, ont déjà annoncé qu'elles ne seraient pas présentes lors de cette édition.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter du Met Gala de New York avec Henry Arnaud, lundi, au Québec maintenant.

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