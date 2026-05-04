Don de 10 millions de dollars

Le célèbre Met Gala de New York, un événement de mode qui attire les vedettes de partout à travers le monde, fait réagir à la suite d'une controverse impliquant le patron d'Amazon, Jeff Bezos.

Une donation de 10 millions de dollars à Anna Wintour, l'organisatrice de l'événement, serait à l'origine d'un boycott de l'un des plus grands rendez-vous de la mode.

Certaines vedettes, telles que l'actrice Zendaya, ont déjà annoncé qu'elles ne seraient pas présentes lors de cette édition.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter du Met Gala de New York avec Henry Arnaud, lundi, au Québec maintenant.