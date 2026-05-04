Politique québécoise

Malgré les risques de «crash» politique et technique, le chroniqueur Luc Ferrandez salue l'audace du gouvernement d'aller de l'avant avec l'implantation du Dossier santé numérique (DSN) au Québec. Selon lui, cette réforme, bien qu'épineuse, est essentielle pour transformer la gestion des soins de santé.

Écoutez son coup de gueule concernant les défis du déploiement, lundi, à Lagacé le matin.

Luc Ferrandez compare cette décision à une forme de «vraie politique», où le gouvernement accepte de faire face à un coût politique immédiat pour un gain sociétal à long terme.

Il prévient toutefois que la transition sera brutale dans les hôpitaux.