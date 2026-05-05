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Rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale

Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mai 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
Discours d'ouverture de Christine Fréchette: «Il n'y a pas beaucoup de nouveau»
La session parlementaire qui vient de débuter dure habituellement jusqu'au début de l'été / La Presse Canadienne / Jacques Boissinot

C'est jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a prononcé son discours d'ouverture.

Cette dernière a dit vouloir mettre «le Québec d'abord», rappelant ses engagements envers les PME (baisse de taxes), les nouveaux acheteurs de maison (abolition de la taxe de Bienvenue), ou encore les automobilistes (compensation pour la hausse du prix de l'essence).

Bref, un discours lors duquel il n'y avait pas beaucoup de neuf, selon le journaliste Louis Lacroix.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média, Louis Lacroix, expliquer le tout, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.

Christine Fréchette est aussi revenue sur la Constitution du ministre Simon Jolin-Barrette.

«Mme Fréchette a dit qu'il fallait davantage d'appuis [envers la Constitution] et elle a demandé la collaboration des autres partis pour pouvoir faire avancer cet important projet de loi. Sauf que, là, il y a un seul parti qui s'est avancé, et c'est le Parti conservateur. Alors, est-ce que c'est suffisant comme appui? Simon Jolin-Barrette disait ce matin que oui, mais, en réalité, c'est une seule députée, Maïté Blanchette-Vézina, et ce n'est pas un appui de taille.»

Louis Lacroix

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