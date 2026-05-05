C'est jour de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec et la première ministre du Québec, Christine Fréchette, a prononcé son discours d'ouverture.

Cette dernière a dit vouloir mettre «le Québec d'abord», rappelant ses engagements envers les PME (baisse de taxes), les nouveaux acheteurs de maison (abolition de la taxe de Bienvenue), ou encore les automobilistes (compensation pour la hausse du prix de l'essence).

Bref, un discours lors duquel il n'y avait pas beaucoup de neuf, selon le journaliste Louis Lacroix.

Écoutez le chef du bureau parlementaire pour Cogeco Média, Louis Lacroix, expliquer le tout, mardi, à l'émission Le Québec maintenant.

Christine Fréchette est aussi revenue sur la Constitution du ministre Simon Jolin-Barrette.