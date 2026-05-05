Le choc des idées

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discutent des enjeux liés aux syndicats, notamment l'écart entre travailleurs syndiqués et non syndiqués, la pauvreté au Québec, et les revendications à Hydro-Québec.

Le débat bifurque sur la situation alarmante des urgences québécoises : en 2025-2026, plus de 370 000 patients ont quitté les hôpitaux sans voir de médecin.

Enfin, les commissaires s'affrontent sur l'usage de la clause dérogatoire par la CAQ.

Écoutez les débats des commissaires Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur ces sujets, mardi après-midi.