Encadrement de la boisson énergisante

Janvier 2024: Zachary Miron, 15 ans, décède après avoir consommé une boisson énergisante à la suite de la prise de médicament pour le TDAH, une situation qui n'est malheureusement pas unique dans le monde

Ses parents se désolent que les boissons énergisantes soient en vente dans une grande quantité de succursales, la littérature médicale prouvant pourtant ses effets néfastes chez les jeunes.

Ils ont plaidé pour l'interdiction de ces boissons pour les moins de 16 ans, lors de leur rencontre, mercredi, avec la ministre de la Santé, Sonia Bélanger. Ils ont aussi lancé une pétition à l’Assemblée nationale.

Écoutez les parents du jeune Zachary, Veronica Martinez et David Miron, suivi du député de Québec solidaire Guillaume Cliche-Rivard dénoncer le tout, à Lagacé le matin.

Le député Guillaume Cliche Rivard croit qu'il est temps que la question de l'encadrement des boissons énergisantes se pose, un peu comme on l'a fait avec les cigarettes, l'alcool ou encore la vapoteuse.