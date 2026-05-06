Justice et faits divers

La police de Laval déploie les grands moyens pour identifier les têtes dirigeantes derrière la tentative de meurtre de Ali Chaban, un homme de 35 ans, survenue en plein jour le 9 février 2024.

Un poste de commandement est érigé mercredi sur le boulevard de l'Avenir afin de recueillir des informations cruciales. Bien que l'individu ciblé soit soupçonné d'être un acteur important dans l'exportation de véhicules volés, l'enquête suggère que cette attaque, ainsi que des épisodes de coups de feu et d'incendie criminel visant son restaurant seraient liés à un phénomène d'extorsion.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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