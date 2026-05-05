Domaine des télécommunications canadiennes

Une grande entreprise canadienne de télécommunications utilise l'intelligence artificielle pour masquer l'accent de ses employés basés à l'étranger.

Une méthode controversée qui dérange le syndicat SCFP en ce qui concerne les questions éthiques qui y sont liées.

Nathalie Blais, du SCFP, demande un meilleur encadrement de l'utilisation de l'IA à cette fin, voire son abolition, pour que les clients puissent savoir à qui ils parlent réellement.

Écoutez le plaidoyer de Nathalie Blais, conseillère au SCFP et porte-parole de l’Alliance canadienne des travailleurs et travailleuses des télécommunications, mardi, au micro de Philippe Cantin.