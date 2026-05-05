Des passagers d'un bateau de croisière infectés

Des passagers d'un bateau de croisière néerlandais actuellement en Afrique du Sud sont touchés par le hantavirus. Mais qu'est-ce que ce virus dont les médias du monde entier parlent?

Il peut être contracté lorsque l'humain est en contact avec des rongeurs atteints par la maladie ou par des aliments infectés par ces mêmes rongeurs.

Le hantavirus est donc difficilement transmissible, mais d'une dangerosité mortelle assez élevée.

Écoutez Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l'Hôpital général juif à Montréal, nous apprendre plus sur ce virus, mardi, à La commission.