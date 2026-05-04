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Branché sur le sport

Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion

par 988.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 4 mai 2026 21:44

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion
Branché sur le sport / Cogeco Média

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émisson Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Mark Carney commente la série des Canadiens;
  • Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion;
  • Arnaud Soly crée ses propres vidéos des poignées de main Canadiens-Lightning;
  • Un amateur australien du Tricolore se fait offrir des billets des Canadiens pour la série contre les Sabres;
  • Un amateur des Sabres lance un cri du coeur aux autres partisans: ne vendez pas vos billets à des amateurs des Canadiens.

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