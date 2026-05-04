Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron en compagnie de Jérémie Rainville, à l'émisson Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Mark Carney commente la série des Canadiens;
- Des amateurs ont vu le match Canadiens-Lightning en avion;
- Arnaud Soly crée ses propres vidéos des poignées de main Canadiens-Lightning;
- Un amateur australien du Tricolore se fait offrir des billets des Canadiens pour la série contre les Sabres;
- Un amateur des Sabres lance un cri du coeur aux autres partisans: ne vendez pas vos billets à des amateurs des Canadiens.