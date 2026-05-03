Le nouveau spectacle Après on va où ? de Michel Rivard est présenté pour encore quelques jours au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de ce spectacle, en tournée partout au Québec pour au moins un an, dimanche, au micro de Denis Lévesque.
«Ce n’est pas un spectacle de conte, ce n’est pas un spectacle d’humour, ce n’est pas un spectacle philosophique, ce n’est pas un spectacle de chansons : c’est tout ça à la fois. La liberté que Michel Rivard se donne dans ce spectacle-là est vraiment intéressante.»