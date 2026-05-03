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Jean-Marie Lapointe à J'en reviens pas!

«Mes sœurs et moi, on a hérité de la sensibilité de mon père»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 3 mai 2026 11:02

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
«Mes sœurs et moi, on a hérité de la sensibilité de mon père»
Cette semaine, c'est Jean-Marie Lapointe, fils de l’auteur-compositeur-interprète et ancien sénateur du Canada Jean Lapointe, décédé en 2022, qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas, pour la laisser s’exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Jean-Marie Lapointe, fils de l’auteur-compositeur-interprète et ancien sénateur du Canada Jean Lapointe, décédé en 2022, qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque.

Écoutez le comédien, animateur, auteur, cinéaste et conférencier, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il discute notamment de l’héritage qu’il pense avoir reçu de son père qui fera l’objet d’un tout nouveau film biographique.

«Il a eu des problèmes d’alcool, il a eu des problèmes de jeu, mais il s’est ouvert. Donc, c’est quelqu’un de profondément humain et sensible. Alors, je pense que mes sœurs et moi, on hérite de cette sensibilité-là, qu’on met au service des autres dans nos projets. Sans sensibilité, mon père ne serait jamais devenu l’homme qu’il est devenu. Il a donné un sens à sa souffrance en créant l’œuvre de la Maison et la Fondation Fondation Jean Lapointe.»

Jean-Marie Lapointe

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