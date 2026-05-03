Jean-Marie Lapointe à J'en reviens pas!

Chaque semaine, l’animateur Denis Lévesque tend le micro à une personnalité publique lors du segment J’en reviens pas, pour la laisser s’exprimer sur un sujet qui la choque.

Cette semaine, c'est Jean-Marie Lapointe, fils de l’auteur-compositeur-interprète et ancien sénateur du Canada Jean Lapointe, décédé en 2022, qui est l’invité de l’émission Signé Lévesque.

Écoutez le comédien, animateur, auteur, cinéaste et conférencier, dimanche, au micro de Denis Lévesque.

Il discute notamment de l’héritage qu’il pense avoir reçu de son père qui fera l’objet d’un tout nouveau film biographique.