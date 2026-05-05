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Série «Bon cop, Bad cop» sur Crave: «L'argent est à l'écran et ça paraît»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 5 mai 2026 06:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Série «Bon cop, Bad cop» sur Crave: «L'argent est à l'écran et ça paraît»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

La chroniqueuse culturelle Catherine Brisson pose un regard enthousiaste sur l'arrivée tant attendue de la série Bon cop, Bad cop disponible sur Crave dès ce jeudi.

Près de dix ans après le dernier volet cinématographique, Patrick Huard reprend son rôle emblématique de David Bouchard dans cette production qu'il pilote de main de maître à titre de coproducteur, coréalisateur et coscénariste.

L’intrigue transporte Bouchard à Gesgapegiag, en Gaspésie, pour enquêter sur la disparition d'un chef autochtone dans un climat de tensions sociales liées au passage d’un pipeline.

Il y fait équipe avec sa fille Gabrielle (Sarah-Jeanne Labrosse) et retrouve son vieux complice Martin Ward.

Écoutez la critique de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson mardi à Lagacé le matin.

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