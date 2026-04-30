L’OPC lance une mise en garde

L’Office de la protection du consommateur lance une mise en garde à la population contre les vendeurs itinérants, qui sont officiellement interdits depuis novembre 2024 pour certains biens et services.
Écoutez Charles Tanguay, porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, se pencher sur le phénomène, jeudi, au micro de l’animatrice Nathalie Normandeau.
«Le gouvernement s'est tanné et a décidé d'interdire carrément la vente itinérante en matière de chauffage et de climatisation. De plus, c'est interdit en vente itinérante d'offrir un plan de financement. Mais malgré l'interdiction, on compte à peu près 500 plaintes. Donc, ça continue. C'est pour ça qu'on met les gens en garde également contre d'autres types ou d'autres problèmes potentiels.»