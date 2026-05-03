Septième match Canadiens-Lightning

Antoine Roussel se remémore les septièmes matchs qu'il a disputés au cours de sa carrière en compagnie de Mario Langlois à quelques heures du match ultime entre les Canadiens et le Lightning.

Écoutez l’ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, revenir sur son expérience des matchs no 7, dimanche, au micro de Mario Langlois.