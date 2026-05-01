Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador souhaite poursuivre les négociations avec Québec pour un possible accord entre les compagnies hydroélectriques des deux provinces.

L'entente de principe avait été conclue en décembre 2024, mais l'élection d'un gouvernement conservateur de Tony Wakeham semblait avoir modifié les plans.

La première ministre Christine Fréchette a toutefois indiqué cette semaine qu'elle avait bon espoir d'en arriver à un accord dans ce projet de Churchill Falls.

Écoutez le chroniqueur Louis Lacroix faire le point sur cette entente, vendredi, à Lagacé le matin.

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