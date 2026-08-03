Les partis en pré-campagne l'été

Le chroniqueur politique Victor Henriquez débute sa chronique à l'émission Le midi en discutant de Pierre Serré, candidat du NPD. Il aborde également la difficulté de certains politiciens à se positionner comme souverainiste ou fédéraliste.
Écoutez son intervention, lundi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.
Du côté conservateur à Ottawa, le départ du conseiller Vincent Desmarais illustre une réorganisation à long terme face à un gouvernement désormais majoritaire.
«La grande erreur de campagne de Pierre Poilievre, selon moi, ça a été deux choses. La première, ça a été de ne pas être extrêmement rapide à réagir à l'effet Donald Trump [...] Le deuxième élément pour moi, c'est de ne pas être arrivé avec un ministre des Finances qui avait une crédibilité suffisante.»
Enfin, alors que s'amorce la précampagne électorale au Québec, Victor Henriquez souligne que les partis intensifient progressivement leurs annonces de candidatures, tout en veillant à ne pas essouffler ni écœurer l'électorat en plein mois d'août.
«C'est un marathon, une campagne, une précampagne. Et comme dans tout marathon, si tu pars trop vite, si tu ne gères pas tes énergies, ça se peut que tu t'essouffles avant la fin.»