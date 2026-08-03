Les partis en pré-campagne l'été

Le chroniqueur politique Victor Henriquez débute sa chronique à l'émission Le midi en discutant de Pierre Serré, candidat du NPD. Il aborde également la difficulté de certains politiciens à se positionner comme souverainiste ou fédéraliste.

Écoutez son intervention, lundi après-midi, au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.

Du côté conservateur à Ottawa, le départ du conseiller Vincent Desmarais illustre une réorganisation à long terme face à un gouvernement désormais majoritaire.