Quand la loi n'est pas respectée

De nombreux restaurants ne respectent pas la réglementation sur les pourboires et Luc Ferrandez le vit dans l'un de ses restaurants préférés où l'option d'offrir des pourboires commence à 18 %, ce qui n'est pas légal.

Face à cette situation, il a décidé de ne plus retourner à cet établissement, disant ne pas aimer le «grapillage» d'argent.

Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez, se désoler de la situation à Lagacé le matin, avec Patrick Lagacé.