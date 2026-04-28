755 millions $ pour le sport canadien

Lors de sa mise à jour économique, mardi, le gouvernement canadien a annoncé un financement de 755 millions $ sur cinq ans, octroyé à Patrimoine Canada.
Est-ce suffisant?
Écoutez à ce sujet, Eric Myles, chef du sport, du Comité olympique canadien, avec l'animateur Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le gouvernement Carney annonce un financement de 755 millions de dollars sur cinq ans, géré par Patrimoine Canada pour soutenir le sport canadien;
- Une somme de 9 millions $ annuels est prévue pour les athlètes d’excellence;
- Il y a aussi 50 millions $ pour l’organisation d’événements sportifs;
- Myles souligne l’importance de la restructuration, de la décentralisation des fonds vers les athlètes, et de la modernisation des fédérations.