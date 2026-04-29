Christine Fréchette multiplie les annonces

En visite à Washington, la première ministre du Québec Christine Fréchette semble faire battre de l'aile ses adversaires politiques en raison des annonces qu'elle multiplie chaque jour depuis son entrée en poste.

C'est ce qu'observe le stratège Luc Ouellet, qui estime qu'elle met en place des promesses qui frappent l'imaginaire pour faire oublier le bilan qu'il qualifie de «désastreux» aux Québécois.

Elle a donc renversé la vapeur en faisant en sorte que les partis d'opposition sont en réaction à ses annonces plutôt que l'inverse, un avantage politique pour améliorer sa notoriété et sa visibilité, explique-t-il­.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, analyser la méthode de la première ministre au Québec maintenant.