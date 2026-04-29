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Christine Fréchette multiplie les annonces

«Je serais surpris que la CAQ ne monte pas dans les prochains sondages»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 15:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je serais surpris que la CAQ ne monte pas dans les prochains sondages»
L'équipe de Christine Fréchette suit un «roadmap», qui lui dicte les annonces à prévoir chaque semaine, explique Luc Ouellet / La Presse Canadienne / Sean Kilpatrick

En visite à Washington, la première ministre du Québec Christine Fréchette semble faire battre de l'aile ses adversaires politiques en raison des annonces qu'elle multiplie chaque jour depuis son entrée en poste.

C'est ce qu'observe le stratège Luc Ouellet, qui estime qu'elle met en place des promesses qui frappent l'imaginaire pour faire oublier le bilan qu'il qualifie de «désastreux» aux Québécois.

Elle a donc renversé la vapeur en faisant en sorte que les partis d'opposition sont en réaction à ses annonces plutôt que l'inverse, un avantage politique pour améliorer sa notoriété et sa visibilité, explique-t-il­.

Écoutez Luc Ouellet, stratège politique et ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, analyser la méthode de la première ministre au Québec maintenant.

«Si elle est capable, dans les prochains mois, de changer la donne et de faire en sorte que de montrer qu'elle est peut-être une alternative valable encore, son pari va être gagné, ça va être à suivre. Mais moi, mon impression dans les prochains sondages, elle ne peut pas rester là. Elle doit monter un peu. Puis, avec ce qu'on voit, je pense qu'elle va gagner à court terme son pari.»

Luc Ouellet

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