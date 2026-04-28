Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, a annoncé un déficit de 67 milliards de dollars pour l'année fiscale 2024-2025, soit 11 milliards de moins que prévu.

Selon Dimitri Soudas, cette baisse du déficit ne découle pas d’une gestion serrée des dépenses publiques, mais plutôt de facteurs externes.

Écoutez ses explications et son analyse de la mise à jour économique d'Ottawa, mardi, au micro de Philippe Cantin.