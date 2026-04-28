La campagne électorale est officieusement lancée

La campagne électorale au Québec est officieusement commencée avec la réplique du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, à la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Milliard vise la construction de 100 000 logements et l’annulation de la mesure sur la taxe de bienvenue de Christine Fréchette, jugée inflationniste, s'il est élu à l'automne.

Écoutez à ce sujet Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin.

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