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La campagne électorale est officieusement lancée

100 000 logements proposés par Milliard: «C'est ambitieux» -Nathalie Normandeau

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 avril 2026 17:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
100 000 logements proposés par Milliard: «C'est ambitieux» -Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La campagne électorale au Québec est officieusement commencée avec la réplique du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, à la première ministre du Québec, Christine Fréchette.

Milliard vise la construction de 100 000 logements et l’annulation de la mesure sur la taxe de bienvenue de Christine Fréchette, jugée inflationniste, s'il est élu à l'automne.

Écoutez à ce sujet Nathalie Normandeau au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé

  • On aborde la nomination de Louise Blais par la première ministre à titre d'émissaire pour défendre les intérêts du Québec, particulièrement dans les dossiers de l’aluminium et du bois d’œuvre.

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