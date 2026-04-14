Parc automobile vieillissant au Québec

Face à la hausse fulgurante du prix des véhicules neufs et à la disparition des modèles abordables, les automobilistes québécois conservent leurs montures plus longtemps que jamais.

Selon les plus récentes statistiques de la Société de l’assurance automobile du Québec, 30,9% des véhicules (automobiles et camions légers) en circulation sur nos routes ont plus de 11 ans de service.

Écoutez Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile, faire le point sur l'importance de l'entretien préventif, mardi après-midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Le journaliste souligne qu'un entretien préventif rigoureux est la clé pour éviter des réparations onéreuses, particulièrement dans le climat rigoureux du Québec où le calcium fait des ravages sur les carrosseries et les châssis.

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