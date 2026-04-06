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Enquête de Transports Canada

Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?

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Entendu dans

Radio textos

le 6 avril 2026 11:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Risque d’éblouissement: faut-il limiter la puissance des phares des voitures?
Transports Canada a lancé une consultation nationale sur les phares de véhicules et l’éblouissement nocturne. / Adobe Stock

Pourrait-on mieux réguler la puissance des phares des véhicules, alors que les témoignages portant sur le danger de ceux-ci lorsqu'ils sont éblouissants s'accumulent?

Si aucune mesure en ce sens n’a encore été prise, Transports Canada va de l’avant dans ce dossier en lançant une consultation nationale sur les phares de véhicules et l’éblouissement nocturne.

142 000 personnes avaient déjà partagé leur expérience au moment d’écrire ces lignes, lundi.

Les automobilistes ne sont pas les seuls à se plaindre de ces dangers, les cyclistes et les piétons en sont aussi victimes.

Écoutez Samuel Lessard, journaliste automobile, faire le point à ce sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

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