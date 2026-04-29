Des partisans passionnés et respectueux

Bien que le Centre Bell soit difficile à battre en termes d'ambiance, les partisans du Lightning sont eux aussi passionnés et particulièrement respectueux.

La journaliste Daphnée Marboeuf s'est notamment vu offrir une crème glacée par des fans du Lightning à Tampa Bay et a fini par discuter avec quelques-uns d'entre eux.

Elle s'est également entretenue avec un expatrié québécois en Floride, grand admirateur des Canadiens, qui ne semble pas vouloir abdiquer sur sa foi en le Tricolore...

Écoutez Daphnée Marboeuf, journaliste à RDS, expliquer l'ambiance de hockey à Tampa Bay, mercredi, à Le Québec maintenant.