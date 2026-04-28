L'interdiction de flânage prolongée

L’interdiction de flâner dans le métro, en vigueur depuis mars 2025, vient d’être prolongée jusqu’en 2027.
Cette mesure a pour objectif de limiter les comportements indésirables et d'améliorer le sentiment de sécurité des employés.
Elle semble avoir porté ses fruits sur le plan opérationnel: la STM note une baisse des interruptions de service liées à des méfaits, ainsi qu’une fermeture plus efficace des stations en fin de journée.
En revanche, malgré ces gains techniques, le sentiment de sécurité des usagers demeure en baisse.
Écoutez à ce sujet, le président du conseil d’administration de la STM et conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, au micro de Philippe Cantin.
«Je tiens à rassurer la clientèle: bien que le sentiment de sécurité puisse être affecté par certains comportements, c’est précisément ce que nous tentons de contrer avec les mesures actuelles. Il n'en demeure pas moins que le métro est un environnement très sécuritaire ; d'ailleurs, on y dénombre proportionnellement moins de méfaits ou de problèmes qu'à l'extérieur.»