L'interdiction de flânage prolongée

L’interdiction de flâner dans le métro, en vigueur depuis mars 2025, vient d’être prolongée jusqu’en 2027.

Cette mesure a pour objectif de limiter les comportements indésirables et d'améliorer le sentiment de sécurité des employés.

Elle semble avoir porté ses fruits sur le plan opérationnel: la STM note une baisse des interruptions de service liées à des méfaits, ainsi qu’une fermeture plus efficace des stations en fin de journée.

En revanche, malgré ces gains techniques, le sentiment de sécurité des usagers demeure en baisse.

Écoutez à ce sujet, le président du conseil d’administration de la STM et conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem, au micro de Philippe Cantin.