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Ça risque de brasser avec les cols bleus

«Je dis aux citoyens de Montréal: "Préparez-vous à la grève"»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 29 avril 2026 09:15

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Je dis aux citoyens de Montréal: "Préparez-vous à la grève"»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez qui porte fièrement le chandail de Guy Carbonneau. / Cogeco Média

Les négociations entre la nouvelle administration de la Ville de Montréal et les cols bleus se dirigent-elles dans une impasse?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, deux enjeux majeurs plombent l'efficacité des services municipaux: un taux d'absentéisme record et un nombre d'heures travaillées par jour largement insuffisant.

Il exhorte l'administration de Soraya Martinez Ferrada à ne pas céder lors des négociations en cours.

«Le taux d'absentéisme des cols bleus est de deux fois plus élevé que celui des cols blancs. [...] Ça atteint 34 jours par année, en moyenne, pour chaque travailleur. C'est 14 % des jours ouvrables d'une année. [...] Ce que je dis aux citoyens: "Préparez-vous à la grève. Préparez-vous à des grèves. Serrez les dents une fois pour toutes."» 

Luc Ferrandez

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