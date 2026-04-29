Ça risque de brasser avec les cols bleus

Les négociations entre la nouvelle administration de la Ville de Montréal et les cols bleus se dirigent-elles dans une impasse?

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.

Selon lui, deux enjeux majeurs plombent l'efficacité des services municipaux: un taux d'absentéisme record et un nombre d'heures travaillées par jour largement insuffisant.

Il exhorte l'administration de Soraya Martinez Ferrada à ne pas céder lors des négociations en cours.