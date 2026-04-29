Ça risque de brasser avec les cols bleus

Les négociations entre la nouvelle administration de la Ville de Montréal et les cols bleus se dirigent-elles dans une impasse?
Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mercredi, à Lagacé le matin.
Selon lui, deux enjeux majeurs plombent l'efficacité des services municipaux: un taux d'absentéisme record et un nombre d'heures travaillées par jour largement insuffisant.
Il exhorte l'administration de Soraya Martinez Ferrada à ne pas céder lors des négociations en cours.
«Le taux d'absentéisme des cols bleus est de deux fois plus élevé que celui des cols blancs. [...] Ça atteint 34 jours par année, en moyenne, pour chaque travailleur. C'est 14 % des jours ouvrables d'une année. [...] Ce que je dis aux citoyens: "Préparez-vous à la grève. Préparez-vous à des grèves. Serrez les dents une fois pour toutes."»