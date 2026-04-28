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États-Unis

De nouvelles accusations envers l'ancien directeur du FBI

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 avril 2026 17:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
De nouvelles accusations envers l'ancien directeur du FBI
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le Département américain de la Justice a émis, mardi, de nouvelles accusations contre James Comey, l'ancien directeur du FBI.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • De nouvelles accusations envers l'ancien directeur du FBI;
  • Et ses accusations sont liées à... des coquillages;
  • On parle de la visite du Roi Charles III à Washington, de son discours au Congrès sur l’OTAN et la Magna Carta;
  • Une controverse autour d’un passeport américain édition limitée affichant le visage de Donald Trump.

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