États-Unis

Le Département américain de la Justice a émis, mardi, de nouvelles accusations contre James Comey, l'ancien directeur du FBI.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette nouvelle au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- De nouvelles accusations envers l'ancien directeur du FBI;
- Et ses accusations sont liées à... des coquillages;
- On parle de la visite du Roi Charles III à Washington, de son discours au Congrès sur l’OTAN et la Magna Carta;
- Une controverse autour d’un passeport américain édition limitée affichant le visage de Donald Trump.