C'est totalement gratuit

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Un hommage à Jean Leloup sur la grande scène des Francos

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un hommage à Jean Leloup sur la grande scène des Francos
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Les Francos de Montréal ont réservé un spectacle exclusif pour les amateurs du chanteur québécois Jean Leloup.

Un hommage en son honneur sera présenté gratuitement en juin dans la métropole, en plus d'autres spectacles francophones divers, gratuits ou payants.

Gab Bouchard, Lou-Adriane Cassidy ou encore Ariane Roy seront au rendez-vous.

Quels autres artistes vont se produire sur scène? Qui est à surveiller?

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le sujet dans sa chronique culturelle, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

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