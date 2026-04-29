C'est totalement gratuit

Les Francos de Montréal ont réservé un spectacle exclusif pour les amateurs du chanteur québécois Jean Leloup.

Un hommage en son honneur sera présenté gratuitement en juin dans la métropole, en plus d'autres spectacles francophones divers, gratuits ou payants.

Gab Bouchard, Lou-Adriane Cassidy ou encore Ariane Roy seront au rendez-vous.

Quels autres artistes vont se produire sur scène? Qui est à surveiller?

Écoutez Catherine Beauchamp aborder le sujet dans sa chronique culturelle, mercredi, au micro de Philippe Cantin.