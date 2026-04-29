L'aide aux petites entreprises à hauteur de 640 millions de dollars sur cinq ans, annoncée mercredi par le gouvernement de la CAQ, est-elle une bonne nouvelle pour les PME?

Oui, à tout le moins pour les petites entreprises, mais pas nécessairement pour les moyennes entreprises, explique l'une de leurs représentantes, Julie White.

En fait, la mesure vise plus particulièrement à venir en aide aux PME à plus faibles revenus, souligne-t-elle.

Écoutez Julie White, PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, suivi de Gilles Pelletier, PDG de l’Association des fabricants de meubles du Québec, aborder le sujet au micro de Philippe Cantin.

Autre sujet abordé