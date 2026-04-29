Des étudiants de la technique en soins préhospitaliers d’urgence ne pourront pas obtenir leur diplôme au mois de mai.

Le conflit de travail des ambulanciers paramédicaux empêche les étudiants de compléter les heures de stage obligatoires pour qu’ils soient diplômés. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2023.

À l’échelle du Québec, 394 étudiants sont concernés.

Écoutez la journaliste de la station KYK Léa Compartino ainsi que Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, faire le point, à l’émission Le Québec maintenant.