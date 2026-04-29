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Conflit de travail

Faute de stage, des étudiants ambulanciers ne seront pas diplômés

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 15:41

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Léa Compartino
Léa Compartino
Faute de stage, des étudiants ambulanciers ne seront pas diplômés
Des étudiants de la technique en soins préhospitaliers d’urgence ne pourront pas obtenir leur diplôme au mois de mai / Adibe Stock

Des étudiants de la technique en soins préhospitaliers d’urgence ne pourront pas obtenir leur diplôme au mois de mai.

Le conflit de travail des ambulanciers paramédicaux empêche les étudiants de compléter les heures de stage obligatoires pour qu’ils soient diplômés. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars 2023.

À l’échelle du Québec, 394 étudiants sont concernés.

Écoutez la journaliste de la station KYK Léa Compartino ainsi que Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, faire le point, à l’émission Le Québec maintenant.

«Les étudiants vont devoir patienter que le conflit de travail se règle en premier lieu. Ensuite, ils vont pouvoir assister à une session de récupération intensive à l'automne. Parce que là, vous comprendrez que cet été, ils ne pourront pas pratiquer, ne pourront pas faire de remplacements auprès de certains paramédicaux.»

Léa Compartino

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