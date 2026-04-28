De Montréal à Richmond

Accompagé d'une vingtaine de ses policiers, le chef du SPVM, Fady Dagher, s'est lancé ce matin dans un périple hors du commun: une traversée partielle du Canada à vélo, de Montréal vers Richmond, en Colombie-Britannique.

Ce groupe de policiers rouleront de 150 à 180 kilomètres par jour pendant deux semaines pour soutenir l'organisme AlterGo

Écoutez à ce sujet le chef du SPVM, Fady Dagher, au micro de Philippe Cantin.