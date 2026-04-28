Série Canadiens-Lightning

C'est ce marcredi, du côté de la Floride, que sera présenté le cinquième match de la série éliminatoire entre les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay.

Écoutez, depuis Tampa, le descripteur des matchs des Canadiens chez Cogeco Média, Martin McGuire, avec Meeker Guerrier et Philippe Cantin.

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