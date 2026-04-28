Le gouvernement canadien a présenté sa mise à jour économique qui fait état d'un déficit inférieur de quelque 11 milliards $.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mise à jour économique: le déficit projeté est inférieur de plus de 11 milliards $;
- Ce déficit, «on a décidé de le dépenser», souligne Michèle Boisvert;
- Des résultats records pour la chaîne de magasins Simons;
- Il vous reste deux jours pour faire vos impôts.