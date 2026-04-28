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Fraude massive de plus de 500 000 $

Fraude syndicale: il se présente en short devant le juge

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 28 avril 2026 05:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Fraude syndicale: il se présente en short devant le juge
Carl Marchand / Cogeco Média

Patrick Aitken, un ex-officier syndical de la brasserie Labatt à l'origine d'une fraude massive de plus de 500 000$, a surpris la Cour en se présentant vêtu de bermudas alors qu'il devait recevoir sa sentence.

Écoutez la chronique judiciaire avec le journaliste de Cogeco Nouvelles Carl Marchand, mardi, à Lagacé le matin.

Bien que le juge ait toléré cette entorse au décorum, l'audience a finalement été reportée au 4 août prochain en raison de l'absence prolongée de l'avocat de la défense pour des motifs de santé.

Aitken, un homme de 40 ans, a plaidé coupable d'avoir subtilisé les fonds de son syndicat entre 2021 et 2023 pour éponger des dettes de jeu et d'alcool.

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