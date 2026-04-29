Martin St-Louis pourrait procéder à des changements, mercredi, en marge du cinquième match de la série Canadiens-Lightning.

Brendan Gallagher fera son retour sur la glace en remplacement de Oliver Kapanen.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.