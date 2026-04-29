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Canadiens-Lightning

Retour de Brendan Gallagher «Il faut pas être surpris de le voir»

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 avril 2026 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Retour de Brendan Gallagher «Il faut pas être surpris de le voir»
Esprit sportif / Cogeco Média

Martin St-Louis pourrait procéder à des changements, mercredi, en marge du cinquième match de la série Canadiens-Lightning. 

Brendan Gallagher fera son retour sur la glace en remplacement de Oliver Kapanen. 

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant

«Dans cette équipe-là, un vétéran qui est là depuis le début de sa carrière avec le Canadien, qui a joué 900 matchs, qui se donne, qui se brise les os littéralement pour une équipe qui est la plus jeune en séries éliminatoires... donc Brendan Gallagher, faudrait pas être surpris de le voir.»

Meeker Guerrier

Autres sujets abordés

  • La foule de Buffalo chante l’hymne canadien;
  • Les autres résultats des séries de la LNH;
  • Le Rocket de Laval entame aussi ses séries mercredi.

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