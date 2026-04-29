Martin St-Louis pourrait procéder à des changements, mercredi, en marge du cinquième match de la série Canadiens-Lightning.
Brendan Gallagher fera son retour sur la glace en remplacement de Oliver Kapanen.
Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier mettre la table pour le match des Canadiens de Montréal, mercredi, à l’émission Le Québec maintenant.
«Dans cette équipe-là, un vétéran qui est là depuis le début de sa carrière avec le Canadien, qui a joué 900 matchs, qui se donne, qui se brise les os littéralement pour une équipe qui est la plus jeune en séries éliminatoires... donc Brendan Gallagher, faudrait pas être surpris de le voir.»
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