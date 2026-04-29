 Aller au contenu
Qu'est-ce que ça révèle sur les États-Unis?

Les partisans des Sabres ont chanté l'hymne national canadien contre les Bruins

par 98.5

0:00
26:03

Entendu dans

Radio textos

le 29 avril 2026 11:52

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nicolas Duvernois
Nicolas Duvernois
Les partisans des Sabres ont chanté l'hymne national canadien contre les Bruins
Nicolas Duvernois / Cogeco Média

Les 20 000 partisans des Sabres de Buffalo, une équipe de hockey américaine, ont entonné à l'unisson les paroles de l'hymne national du Canada mardi soir.

C'est dans un moment particulier que le tout s'est déroulé, alors que la chanteuse avait des problèmes techniques avec son micro.

Pourtant, l'équipe qu'affrontait les Sabres était les Bruins de Boston, alors pourquoi avoir chanté l'hymne national du pays voisin?

Écoutez le fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois, commenter le sujet, au micro de Marie-Eve Tremblay, mercredi.

«Les Américains sont entièrement contre le fait que leur président soit devenu un peu beaucoup anti-canadien. C'est clair que les Américains, ils ont un pays, les Canadiens, ils ont leur propre pays. Cependant, effectivement, notre relation a toujours été extrêmement bonne [...] Cependant, Donald Trump, malheureusement, de par sa politique très agressive et hargneuse envers le Canada, a kidnappé cette relation-là et a fait en sorte qu'on croit qu'on ne s'aime plus. Quand finalement tu vas dans la majorité des États américains, ils te reçoivent les bras ouverts, puis ils se disent désolés pour tout ce qui se passe»

Nicolas Duvernois

Autres sujets abordés

  • Comment gérer le problème des fourmis charpentières et des mouches à fruits?;
  • Les Québécois souffrent-ils de «réunionite» aiguë?

Vous aimerez aussi

Jacques Demers et la recette miracle de la Coupe Stanley 93
Lagacé le matin
Jacques Demers et la recette miracle de la Coupe Stanley 93
0:00
19:58
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
Bonsoir les sportifs
Le mont Rushmore du hockey de Luc Robitaille
0:00
5:50
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Printemps et fourmis: les conseils d'une experte pour protéger votre maison
Rattrapage
Débusquer les nids cachés dans vos murs
Printemps et fourmis: les conseils d'une experte pour protéger votre maison
L'autonomie des adultes autistes au cœur d'un nouveau documentaire
Rattrapage
Un saut vers la liberté... sous haute surveillance
L'autonomie des adultes autistes au cœur d'un nouveau documentaire
Lancement d'un livre d'Éric Duhaime critiqué: «Ce n'est pas ça le Québec»
Rattrapage
Une librairie de Québec menacée de censure
Lancement d'un livre d'Éric Duhaime critiqué: «Ce n'est pas ça le Québec»
Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?
Rattrapage
Sécurité en ligne et ménage numérique
Comment repérer les prédateurs sexuels sur le web?
Accès à la propriété: quel est le meilleur incitatif pour les acheteurs?
Rattrapage
Propositions de Fréchette et Milliard
Accès à la propriété: quel est le meilleur incitatif pour les acheteurs?
L'encadrement de la massothérapie: une priorité pour la sécurité des clientes
Rattrapage
Pourquoi autant d'accusations d'agressions?
L'encadrement de la massothérapie: une priorité pour la sécurité des clientes
34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger
Rattrapage
L'inflation alimentaire galopante
34% des ménages canadiens doivent s'endetter pour manger
Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge
Rattrapage
Des microbes d'il y a 3,5 milliards d’années?
Des briques élémentaires de vie découvertes sur la planète rouge
«Le gouvernement doit être ouvert à évaluer le péage» -Gabriel Giguère
Rattrapage
Un Québécois sur deux en faveur d'une telle mesure
«Le gouvernement doit être ouvert à évaluer le péage» -Gabriel Giguère
SGT: «Je suis tellement contente qu'on en parle... point!» -Andréanne Fortin
Rattrapage
Vivre avec le syndrome de Gilles de la Tourette
SGT: «Je suis tellement contente qu'on en parle... point!» -Andréanne Fortin
Ian Lafrenière, nouveau vice-premier ministre: «C'est un rôle symbolique»
Rattrapage
Qu'est-ce que ce poste implique?
Ian Lafrenière, nouveau vice-premier ministre: «C'est un rôle symbolique»
Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?
Rattrapage
Ça brasse entre les Canadiens et le Lightning
Bagarres au hockey: tradition essentielle ou folklore dépassé en 2026 ?
«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?
Rattrapage
Relations amoureuses
«Folles, pervers narcissiques»: que penser de ceux qui insultent leur ex?
«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»
Rattrapage
Controverse autour du film «Françoise»
«Contre l'instrumentalisation de la transsexualité à des fins politiques»