Qu'est-ce que ça révèle sur les États-Unis?

Les 20 000 partisans des Sabres de Buffalo, une équipe de hockey américaine, ont entonné à l'unisson les paroles de l'hymne national du Canada mardi soir.

C'est dans un moment particulier que le tout s'est déroulé, alors que la chanteuse avait des problèmes techniques avec son micro.

Pourtant, l'équipe qu'affrontait les Sabres était les Bruins de Boston, alors pourquoi avoir chanté l'hymne national du pays voisin?

Écoutez le fondateur et président-directeur général de Duvernois Esprits créatifs, Nicolas Duvernois, commenter le sujet, au micro de Marie-Eve Tremblay, mercredi.